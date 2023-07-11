МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год, с которым она ознакомилась. Федеральный бюджет-2023: доходы, расходы, влияние дефицита на экономику

"По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе", — пишет газета.

В заключении комитета, с которым ознакомилось издание, отмечается, что задолженность возрастает по НДС из-за задержки уплаты налогов отдельными компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, по неуплате текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть. Кроме того, документ указывает на увеличение неоплаты налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов.

"В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", — цитирует газета заключение думского комитета.

Издание направило запрос в ФНС.