МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Кабмин с рядом условий одобрил исключения для бизнеса, который не будет платить налог на сверхприбыль, среди них есть застройщики и банки, говорится в материалах на сайте Минфина России. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов

"Сегодня на заседании правительства РФ были одобрены поправки, уточняющие перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль", — говорится в сообщении.

Министерство добавляет, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

"Также предлагается установить особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем в два раза. Для таких компаний сумма налога не должна быть более 10% от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах", — сообщает Минфин.