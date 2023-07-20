2023-07-20T15:26:10+03:00
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Правительство снизит НДС для некоторых детских товаров
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Правительство РФ расширило перечень изделий, на которые в два раза – до 10% – будет снижен НДС, в обновленный перечень включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми,... ПРАЙМ, 20.07.2023
налоги, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, ндс, детские товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень изделий, на которые в два раза – до 10% – будет снижен НДС, в обновленный перечень включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"О поддержке российских производителей детских товаров. По поручению президента мы расширили перечень изделий, для которых в два раза, до 10% снижен налог на добавленную стоимость. Теперь в него включены автомобильные сидения и товары для ухода за детьми", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Он напомнил, что в апреле этого года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
"Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", — подчеркнул Мишустин.