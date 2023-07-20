МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень изделий, на которые в два раза – до 10% – будет снижен НДС, в обновленный перечень включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Госдума одобрила во втором чтении индексацию акцизов на пять процентов

"О поддержке российских производителей детских товаров. По поручению президента мы расширили перечень изделий, для которых в два раза, до 10% снижен налог на добавленную стоимость. Теперь в него включены автомобильные сидения и товары для ухода за детьми", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Он напомнил, что в апреле этого года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

"Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", — подчеркнул Мишустин.