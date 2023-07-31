МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца текущего года освобождение от НДФЛ доходов российских граждан в виде прощенной задолженности перед иностранцами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, одновременно выводя из-под НДФЛ выгоду от прощенных долгов россиян перед нерезидентами. Это касается случаев, когда после покупки акций (долей) в российской компании у нерезидента РФ продавец прощает покупателю образовавшийся долг.

Данная льгота будет способствовать снижению фактических выплат денежных средств в пользу иностранцев в рамках мер по сохранению капитала в РФ при переводе активов в Россию, в том числе в связи с санкциями недружественных стран, поясняли РИА Новости в Минфине.

Кроме того, до конца текущего года продлевается освобождение от НДФЛ доходов граждан РФ, полученных в 2022-2023 годах от перевода в личную собственность имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав от подконтрольных им иностранных структур.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.