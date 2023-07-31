2023-07-31T13:21:00+03:00
2023-07-31T13:22:16+03:00
2023-07-31T13:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/nalogy/20230731/841238462.html
Путин продлил ставку налога на имущество РЖД в 1,6 процента
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает для РЖД на 2024-2026 годы применение пониженной ставки налога на имущество в размере 1,6%. Документ... ПРАЙМ, 31.07.2023
транспорт, бизнес, налоги, экономика, новости, рф, путин, налог на имущество, ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885044.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885043.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885032.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83888/50/838885032.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841207560.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает для РЖД на 2024-2026 годы применение пониженной ставки налога на имущество в размере 1,6%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, а также касающиеся налогообложения имущества РЖД.
Согласно действующей редакции Налогового кодекса, ставки налога на имущество, определяемые законами субъектов РФ, для железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, до конца текущего года не могут превышать 1,6%. При этом перечень такого имущества утверждается правительством РФ.
Новый закон продлевает применение этой пониженной ставки еще на три года – до конца 2026 года.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.