МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает для РЖД на 2024-2026 годы применение пониженной ставки налога на имущество в размере 1,6%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РЖД в первом полугодии увеличили перевозки в Африку на 53 процента

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, а также касающиеся налогообложения имущества РЖД.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, ставки налога на имущество, определяемые законами субъектов РФ, для железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, до конца текущего года не могут превышать 1,6%. При этом перечень такого имущества утверждается правительством РФ.

Новый закон продлевает применение этой пониженной ставки еще на три года – до конца 2026 года.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.