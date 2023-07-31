МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС операции по продаже гражданам цифровых финансовых активов (ЦФА), базовым активом которых являются драгоценные металлы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс (НК), направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, а также касающиеся налогообложения операций с ЦФА.

Сейчас операции по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов освобождены от НДС. Закон распространяет аналогичную льготу и на операции по продаже гражданам ЦФА, базовым активом которых являются драгоценные металлы.

Одновременно устанавливается нулевая ставка НДС при реализации такого ЦФА его производителем, при условии, что такой актив предоставляет право на получение слитка при его погашении. При реализации драгоценных металлов в слитках физлицам при погашении ЦФА также будет применяться нулевой НДС.

Кроме того, закон вводит возможность предоставления налогового вычета по НДС при обращении ЦФА. А функции налогового агента по НДФЛ при определении налоговой базы с операциями по ЦФА возлагаются на оператора цифровой платформы или брокера.

Также закон восстанавливает норму об освобождении от НДС операций по реализации обрабатывающим предприятиям необработанных природных алмазов из Госфонда РФ и региональных фондов. Это норма ранее была в НК, но "случайно выпала" некоторое время назад при внесении изменений в кодекс, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня официального опубликования, а данные изменения — через месяц после публикации, но в ряде случаев не раньше очередного налогового периода.