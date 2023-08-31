МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Председатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку НДС для предприятий обрабатывающей промышленности, которые реинвестируют более половины своей прибыли, с 20% до 18-15% и увеличить налог на прибыль с 3% до 3,2-3,5 % для привлечения частных инвестиций в отечественную промышленность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Интер РАО" заплатит налог на сверхприбыль до 30 ноября

"В частности, предлагается снизить ставку НДС на 2-5 пунктов: с 20 до 18-15% для организаций обрабатывающей промышленности, реинвестирующих более 50% прибыли. Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета по НДС достаточно увеличить федеральную ставку налога на прибыль на 0,2-0,5 пункта — с 3,0 до 3,2-3,5%", — написал Миронов в обращении.

Он отметил, что действующие инвестиционные механизмы, в частности, такие как соглашение о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционный налоговый вычет и особые экономические зоны, позволяют инвестировать в реальный сектор экономики до 2 триллионов рублей в год частных инвестиций, что недостаточно в условиях санкций Запада. Он отметил, что они также имеют ряд системных недостатков.

"Наличие неизбежных выпадающих доходов (из бюджетов разных уровней), объем которых скоро достигнет нескольких сот миллиардов рублей в год; необходимость заключения инвестиционного соглашения между органом (органами) исполнительной власти и конкретной организацией промышленности, что создает проблемы, связанные с бюрократическим, человеческим и коррупциогенным факторами; отсутствие гарантий, что конкретная организация, использующая действующие инвестиционные механизмы, будет инвестировать в капитальные вложения более 50% прибыли", — перечислил Миронов в списке проблем, сопровождающих актуальные инвестиционные механизмы.

Говоря о новых механизмах инвестирования, которые он предлагает, Миронов отметил, что они могут быть установлены в виде закона прямого действия и выведут систему поощрения инвестиций в промышленности на качественно иной, высший уровень. Он указал, что при их применении выпадающие доходы при снижении ставки НДС будут составлять менее 77 миллиардов рублей в год, а дополнительные доходы федерального бюджета от увеличения федеральной ставки по налогу на прибыль, наоборот, составят более 104 миллиардов рублей в год.

"Таким образом, федеральный бюджет получит дополнительные доходы, а промышленность — дополнительные частные инвестиции до 1 триллиона рублей в год", — подчеркнул Миронов.