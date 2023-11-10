РИМ, 10 ноя — ПРАЙМ. Платформа онлайн-бронирований Booking.com перевела в итальянскую казну 94 миллиона евро не выплаченных за период с 2013 по 2021 годы налогов, сообщила Финансовая гвардия Италии. В Италии раскрыли "козырь" в отношениях с Россией

Прокуратура Генуи, заявление которой привела Фингвардия, взыскала с зарегистрированной в Нидерландах компании средства в связи с непредставленными декларациями по налогу на добавленную стоимость в пользу государства.

"Расследование фактически установило, что Booking.com выставлял счета за онлайн-посреднические услуги, предоставленные всеми владельцами отелей, выставленным на сайте, без взимания соответствующего НДС", — говорится в сообщении. При этом, в отношении всех итальянских клиентов применялся механизм обратного налогообложения — reverse charge, в соответствии с которым НДС по каждой услуге уплачивался не поставщиком, а клиентом. Подобную практику вправе использовать только владельцы соответствующих структур, имеющие юридическое лицо с индивидуальным номером налогоплательщика, однако у Booking она применялась для всех объявлений.

6 ноября та же Фингвардия сообщила, что прокуратура Милана арестовала 779 миллионов евро у другой платформы краткосрочной аренды Airbnb по делу о неуплате налогов. В этом случае средства оказались изъяты у владельца сервиса, ирландской компании Airbnb Ireland Unlimited Company.