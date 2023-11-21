МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Налоговые отчисления от ненефтегазового сектора экономики в 2023 году станут основными в структуре перечислений Федеральной налоговой службы (ФНС) в бюджет РФ, сказал глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава ФНС назвал размер налоговых поступлений в бюджет в 2023 году

"Вы знаете, Владимир Владимирович, они в принципе нам сформируют основной доход. 3,2 триллиона роста составят ненефтегазовые доходы", — сказал Егоров на вопрос президента, будут ли ненефтегазовые доходы выше, чем в прошлом году.

"У нас очень неплохо уже сейчас себя чувствует и налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, – плюс 20%. НДС – плюс 11%. Страховые взносы – плюс 29%. Там плюс платежи за прошлый год, по которым отсрочку людям делали, компаниям по тому году. НДФЛ – рост 13%, что соответствует общему росту зарплаты в стране", — добавил Егоров.

Глава ФНС также сообщил, что рост идет на фоне сокращения проверок.

"Мне кажется, важно сказать о том, что в этом году у нас проверок в два раза меньше, чем в том году. В том году было 8 тысяч проверок к этому моменту, в этом году — 4 тысячи проверок", — пояснил он.