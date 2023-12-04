МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая продляет на 2024 год ряд полномочий правительства РФ в налоговой сфере. Бюджетный комитет Госдумы одобрил новые налоговые льготы для физлиц и юрлиц

Первоначальная редакция законопроекта касалась упрощения перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. В понедельник бюджетный комитет в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению поддержал дополнительную поправку, продлевающую ряд налоговых полномочий кабмина.

До конца 2024 года продлеваются полномочия правительства по приостановлению, отмене или переносу на более поздний срок мероприятий налогового контроля, представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов (сведений).

Кабмин в следующем, как и в текущем, году сможет продлить сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, сроки направления и исполнения требований об их уплате, сроки принятия решений об их взыскании.

Помимо этого, правительству предоставляется право издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности неприменения ответственности в 2024 году к лицам, состоящим на учете в налоговых органах на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.