МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2024 год ряд полномочий правительства РФ в налоговой сфере. Минфин планирует привести ставки в налоговых соглашениях к единому уровню

Первоначальная редакция документа касалась упрощения перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. В четверг Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку о продлении ряда налоговых полномочий кабмина.

До конца 2024 года продлеваются полномочия правительства приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, представление налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов (сведений).

В следующем году, как и в текущем, кабмин также сможет продлить сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; сроки направления и исполнения требований об их уплате; сроки принятия решений об их взыскании.

Помимо этого, правительству предоставляется право в 2024 году издавать нормативные правовые акты о неприменении ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.