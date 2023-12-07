МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от НДФЛ и налога на прибыль операции, связанные с переходом акций или долей российских экономически значимых организаций (ЭЗО) от иностранных холдингов в прямое владение российских физических и юридических лиц. Посол Антонов заявил о вреде санкций США для американского бизнеса

Первоначальная редакция документа вносила в Налоговый кодекс изменения, касающиеся совершенствования налогообложения резидентов специальных административных районов России в целях повышения их привлекательности для бизнеса. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему, в том числе и в части перехода акций и долей ЭЗО в прямое владение россиян.

В России 4 сентября вступил в силу антисанкционный закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Перечень ЭЗО формирует правительство. После решения суда о приостановке прав таких иностранных компаний у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации.

Новый закон определяет порядок учета операций, связанных с таким переходом, выводя их из-под НДФЛ и налога на прибыль организаций. Косвенное владение по решению суда переходит в прямое, в результате чего "формально возникает доход, но реально его нет", пояснял в понедельник директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Поэтому этот доход освобождается от налогов.

Данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.