МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин поручил обратить внимание на ветхие строения в Архангельске

Соглашение и протокол подписаны 8 июня 2023 года и направлены на создание взаимовыгодных налоговых условий и гарантий для экономической деятельности юридических и физических лиц России и Омана. По условиям соглашения, такие лица не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своей стране и государстве-партнере.

Соглашение устанавливает общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%. А если компания в течение года владела не менее чем 20% в капитале компании, выплачивающей дивиденды, налог для нее составит 10%. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%. Ставка роялти тоже составит 10%.

При этом от налога у источника на дивиденды и проценты освобождаются госструктуры, госкомпании и другие формы госинвестиций. Соглашение также предусматривает уплату налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту нахождения этого имущества.

Кроме того, устанавливается порядок налогообложения доходов от международных перевозок и определяется перечень таких доходов. По соглашению, прибыль, полученная предприятием договаривающегося государства от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках, подлежит налогообложению только в этом государстве.

Протокол является неотъемлемой частью соглашения и разъясняет некоторые его положения. Он также закрепляет взаимный отказ от легализации и апостилирования любых документов и информации, выдаваемых и направляемых компетентными органами для применения соглашения.