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2023
https://1prime.ru/nalogy/20231214/842556812.html
Налоговые долги компаний перед бюджетом достигли уровня до начала СВО
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Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, налоги, экономика, новости, антон силуанов, минфин рф, фнс россии, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".
"Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ — ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей", — сказал он.