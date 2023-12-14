МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Налоговые долги компаний перед бюджетом РФ по итогам трех кварталов 2023 года снизились и достигли уровня до начала спецоперации: 2,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила

"Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности (перед бюджетом РФ — ред.) снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей", — сказал он.