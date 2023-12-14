ГК "Фармасинтез" выплатила в ноябре 341 миллион рублей налога на сверхприбыль
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" исчислила и уплатила в ноябре обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль (windfall tax), общая суммы уплаты налога по группе компаний составила 341 миллион рублей, сообщила группа.
"Компании, входящие в ГК "Фармасинтез", АО "Фармасинтез" и ООО "БХС", в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ "О налоге на сверхприбыль" самостоятельно исчислили и уплатили 28.11.2023 обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль в размере 256 миллионов рублей и 85 миллионов рублей соответственно. Общая суммы уплаты налога по группе компаний составила 341 миллион рублей", — говорится в сообщении.
Исполнительный директор компании Никита Пуния отметил, что планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 миллиардов рублей.
"На сегодняшний день динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем усилить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ", — приводится в сообщении комментарий Пунии.
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
Группа компаний "Фармасинтез" — один из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 300 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.
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