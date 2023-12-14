МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" исчислила и уплатила в ноябре обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль (windfall tax), общая суммы уплаты налога по группе компаний составила 341 миллион рублей, сообщила группа. Российский бюджет получил 305 миллиардов рублей от сверхприбыли компаний

"Компании, входящие в ГК "Фармасинтез", АО "Фармасинтез" и ООО "БХС", в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ "О налоге на сверхприбыль" самостоятельно исчислили и уплатили 28.11.2023 обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль в размере 256 миллионов рублей и 85 миллионов рублей соответственно. Общая суммы уплаты налога по группе компаний составила 341 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Исполнительный директор компании Никита Пуния отметил, что планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 миллиардов рублей.

"На сегодняшний день динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем усилить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ", — приводится в сообщении комментарий Пунии.

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.

Группа компаний "Фармасинтез" — один из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 300 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.