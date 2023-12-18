"Казтрансойл" нарастит транзит нефти из России в Узбекистан ТАШКЕНТ, 18 дек — ПРАЙМ. Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением сотрудников, сообщает пресс-служба узбекистанского налогового комитета.

По данным пресс-службы, председатель налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в Москве обсудили дальнейшее сотрудничество двух ведомств.

"По итогам встречи стороны согласовали "дорожную карту", в рамках которой в ближайшие два года будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом и обучению сотрудников Налогового комитета Узбекистана и ФНС России", — говорится в сообщении на сайте комитета.

В ведомстве отметили, что за четыре прошедших года проделана большая работа в рамках совместного проекта по техническому содействию развитию системы налогового администрирования в Узбекистане.

В частности, были выполнены работы по созданию и сопровождению автоматизированных систем использования контрольно-кассовой техники, администрированию НДС и учету электронных счетов-фактур. Кроме того, завершилось оснащение центров обработки данных налогового комитета Узбекистана вычислительной IT-инфраструктурой.

Узбекистанская делегация ознакомилась с возможностями цифровых технологий ФНС и посетила международную выставку-форум "Россия", добавили в пресс-службе.