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2023-12-18T11:35:47+03:00
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Налоговые органы Узбекистана и России согласовали план обмена опытом
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Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением сотрудников, сообщает... ПРАЙМ, 18.12.2023
налоги, экономика, новости, узбекистан, россия, налоговые органы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТАШКЕНТ, 18 дек — ПРАЙМ. Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением сотрудников, сообщает пресс-служба узбекистанского налогового комитета.
По данным пресс-службы, председатель налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в Москве обсудили дальнейшее сотрудничество двух ведомств.
"По итогам встречи стороны согласовали "дорожную карту", в рамках которой в ближайшие два года будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом и обучению сотрудников Налогового комитета Узбекистана и ФНС России", — говорится в сообщении на сайте комитета.
В ведомстве отметили, что за четыре прошедших года проделана большая работа в рамках совместного проекта по техническому содействию развитию системы налогового администрирования в Узбекистане.
В частности, были выполнены работы по созданию и сопровождению автоматизированных систем использования контрольно-кассовой техники, администрированию НДС и учету электронных счетов-фактур. Кроме того, завершилось оснащение центров обработки данных налогового комитета Узбекистана вычислительной IT-инфраструктурой.
Узбекистанская делегация ознакомилась с возможностями цифровых технологий ФНС и посетила международную выставку-форум "Россия", добавили в пресс-службе.