МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в 2023 году уплатит 2,5 триллиона рублей налогов, в том числе 600 миллиардов рублей дополнительных начислений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил заместителя председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Россия ратифицировала протокол о снижении НДПИ для "Русвьетпетро"

"В 2023 году мы, как и прежде, осуществляли строгий контроль операционных расходов по газовому бизнесу — по сравнению с первоначальным планом они сократятся более чем на 1 триллион рублей даже в условиях значительных налоговых платежей. По нашей оценке, общий объем налоговых выплат головной компании в 2023 году составит 2,5 триллиона рублей, в том числе 600 миллиардов рублей дополнительных начислений по НДПИ", — говорится в комментарии Садыгова, опубликованном в Telegram-канале "Газпрома".