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"Газпром" уплатит 2,5 триллиона рублей налогов
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"Газпром" в 2023 году уплатит 2,5 триллиона рублей налогов, в том числе 600 миллиардов рублей дополнительных начислений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил... ПРАЙМ, 19.12.2023
налоги, экономика, новости, газпром, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в 2023 году уплатит 2,5 триллиона рублей налогов, в том числе 600 миллиардов рублей дополнительных начислений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил заместителя председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"В 2023 году мы, как и прежде, осуществляли строгий контроль операционных расходов по газовому бизнесу — по сравнению с первоначальным планом они сократятся более чем на 1 триллион рублей даже в условиях значительных налоговых платежей. По нашей оценке, общий объем налоговых выплат головной компании в 2023 году составит 2,5 триллиона рублей, в том числе 600 миллиардов рублей дополнительных начислений по НДПИ", — говорится в комментарии Садыгова, опубликованном в Telegram-канале "Газпрома".