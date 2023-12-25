МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в регионах с 1 января инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций при реализации инвестпроектов с государственной поддержкой. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Совфед одобрил закон о налоговом вычете для инвестпроектов в регионах

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности, за счет него предприниматели в регионах могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в местный бюджет.

Закон с 1 января 2024 года даст право организациям, реализующим инвестпроекты, получить по решению региональных властей вычет по налогу на прибыль. При этом организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений, не получат подобного права.

Обязательным условием применения вычета станет заключение инвестиционного соглашения между компанией-инвестором и региональными властями. В состав вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, и ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%.

Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее пяти лет с даты заключения инвестиционного соглашения.

В соответствии с предложениями бизнеса, вычет будет предоставляться без установления требования к налогоплательщикам о ведении раздельного учета или создании проектной компании, поясняли в Минэкономразвития.