2024-01-09T13:06:00+03:00
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Соглашение России и Дании об избежании двойного налогообложения завершилось
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Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё... ПРАЙМ, 09.01.2024
налоги, экономика, новости, россия, дания, двойное налогообложение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё действие 1 января, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", — говорится в сообщении.
Договоры об избежании двойного налогообложения — это международные межправительственные соглашения, призванные не допустить неограниченное налогообложение одного и того же дохода в нескольких государствах.