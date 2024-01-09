МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё действие 1 января, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Дания попала в "глупое положение" из-за соглашения России и Фарер

"1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", — говорится в сообщении.

Договоры об избежании двойного налогообложения — это международные межправительственные соглашения, призванные не допустить неограниченное налогообложение одного и того же дохода в нескольких государствах.