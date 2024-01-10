АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил идею освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье на федеральном уровне. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи с жителями Анадыря. Многодетные семьи смогут запросить выплату на погашение ипотеки онлайн

Согласно данным в открытых источниках, единственное жилье — это дом, квартира или комната, где зарегистрирован и живет человек.

"Такая возможность уже существует в соответствии с федеральным законом… Правда, налог этот отнесен к компетенции региональных и муниципальных властей. Муниципальные власти имеют право снизить до нуля этот налог. Правда, далеко не у всех муниципалитетов есть такая возможность. Но если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то, на мой взгляд, это не такие уж большие деньги и для федерального бюджета", — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что российская бюджетная система способна активно развиваться, поэтому "такая возможность есть".

"Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать… Речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока", — заключил Путин.

Налог на имущество физических лиц — местный и устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования имущество: жилой дом; квартира, комната; гараж, машино-место и так далее.

Если иное не установлено пунктом 1 статьи 403 НК РФ, налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом.