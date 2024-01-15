ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Конгрессмены в этом году могут согласовать пакет мер по стимулированию экономики США за счет дополнительных налоговых льгот для бизнеса и домашних хозяйств на общую сумму 70 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Байден заявил, что экономика США в третьем квартале выросла

"Экономика США готовится к неожиданному финансовому притоку, если регуляторы поддержат потенциальную сделку по налоговым льготам на сумму 70 миллиардов долларов для бизнеса и семей", — говорится в публикации.

По данным издания, в настоящее время в Капитолии проходят переговоры о продлении до 2025 года истекшей программы. В частности, речь идет о льготах при расходах бизнеса на исследования и разработки, а также о повышении налоговых вычетов при инвестициях, включая вложения в оборудование.

Для домохозяйств предлагается ввести налоговую льготу на детей в размере до 3 тысяч долларов и расширить льготы для семей с низкими доходами.

Хотя авторы инициативы преследуют целью простимулировать потребительские расходы в стране, льготы несут в себе риск усиления инфляционного давления на экономику, которая проходит стадию "мягкого приземления", сумев избежать рецессии в 2023 году.

Одновременно с этим обсуждается ограничение права использовать льготы для иностранных инвестиций с целью обеспечить большие преимущества для американских компаний.

Отмечается, что при достижении сделки льготы могут заработать уже в марте текущего года и стать подспорьем для американского президента Джо Байдена на фоне его падающего рейтинга перед ноябрьскими выборами и недовольства состоянием экономики со стороны населения.