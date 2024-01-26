МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бизнесмен российского происхождения, основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко возглавил опубликованный изданием The Times рейтинг крупнейших налогоплательщиков Великобритании. ГД вывела из-под налогов некоторые доходы инвесторов

Согласно рейтингу, по итогам прошлого года он заплатил налогов на сумму 665 миллионов фунтов (845 млн долларов), что стало крупнейшей суммой в истории страны за один год. Согласно оценкам Times, состояние Герко составляет более девяти миллиардов фунтов (11,5 млрд долларов).

Бизнесмен также имеет звание доктора математических наук, он окончил МГУ имени М. В. Ломоносова и Российскую экономическую школу. Британский паспорт он получил в 2016 году, а в декабре 2022 года заявил об окончании начатого в 2020 году процесса выхода из российского гражданства.

Вторую строчку рейтинга занял бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, заплативший 652 миллиона фунтов налогов (829 млн долларов), а третью — совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, уплатившие 375 миллионов фунтов (475 млн долларов) налогов.