МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. "Роснефть" в 2023 году добыла рекордный объем газа

"В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", — сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", — добавил Менжинский.