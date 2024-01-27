2024-01-27T18:50:47+03:00
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"Роснефть" в 2023 году заплатила четыре триллиона рублей налогов
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"Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей... ПРАЙМ, 27.01.2024
налоги, экономика, новости, россия, роснефть, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" по итогам 2023 года заплатила 4 триллиона рублей налогов, за последние пять лет выплаты превысили 18 триллионов рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский.
"В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 триллиона рублей", — сказал он, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Всего, по его словам, за последние пять лет налоговые выплаты "Роснефти" превысили 18 триллионов рублей. "Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет Российской Федерации, поступает от компании "Роснефть", — добавил Менжинский.