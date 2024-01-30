2024-01-30T16:34:00+03:00
2024-01-30T16:38:27+03:00
2024-01-30T16:34:00+03:00
2024
https://1prime.ru/nalogy/20240130/842935833.html
Французы считают налоги в стране слишком высокими, пишут СМИ
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны. Газета напоминает, что, по данным... ПРАЙМ, 30.01.2024
налоги, экономика, новости, финансы, франция, налоги
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821583.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821583.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821582.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821582.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821575.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821575.jpg
https://1prime.ru/global/20240130/842930236.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны.
Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП.
"Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", — пишет газета.
Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).
Более половины — 63% — французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных