ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны. СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока Париж блокируют фермеры

Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП.

"Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", — пишет газета.

Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).

Более половины — 63% — французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных