МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать об освобождении от налога на доходы вкладов сроком менее трех лет, отметив при этом, что уже готовится такой законопроект по долгосрочным, свыше трех лет вкладам. Об этом он заявил на форуме "Финансовая система России: направления обеспечения устойчивого экономического роста". Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской

Идею отменить НДФЛ для стимулирования долгосрочных банковских вкладов Аксаков предложил еще в прошлом году.

"Я бы хотел предложить, чтобы освободили от налогообложения долгосрочные вклады, пока мы предлагаем с трех лет, …такой законопроект готовим. Но, может быть, даже более короткие вклады, например, с двух лет, которые на два года и более формируются в банках, освободить от подоходного налога проценты по этим вкладам", — заявил Аксаков.

Он добавил, что благодаря таким мерам появится стимул для того, чтобы такие вклады формировать.