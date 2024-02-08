2024-02-08T16:34:06+03:00
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В ГД призвали подумать об отмене НДФЛ для вкладов сроком менее трех лет
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать об освобождении от налога на доходы вкладов сроком менее трех лет, отметив при этом, что уже... ПРАЙМ, 08.02.2024
налоги, экономика, новости, анатолий аксаков, вклады, ндфл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать об освобождении от налога на доходы вкладов сроком менее трех лет, отметив при этом, что уже готовится такой законопроект по долгосрочным, свыше трех лет вкладам. Об этом он заявил на форуме "Финансовая система России: направления обеспечения устойчивого экономического роста".
Идею отменить НДФЛ для стимулирования долгосрочных банковских вкладов Аксаков предложил еще в прошлом году.
"Я бы хотел предложить, чтобы освободили от налогообложения долгосрочные вклады, пока мы предлагаем с трех лет, …такой законопроект готовим. Но, может быть, даже более короткие вклады, например, с двух лет, которые на два года и более формируются в банках, освободить от подоходного налога проценты по этим вкладам", — заявил Аксаков.
Он добавил, что благодаря таким мерам появится стимул для того, чтобы такие вклады формировать.