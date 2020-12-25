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Эксперт сказал, почему в России низкие пенсии
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Низкий размер пенсии в России связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально. Об этом заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений... ПРАЙМ, 25.12.2020
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Низкий размер пенсии в России связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально. Об этом заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис, сообщает URA.RU со ссылкой на КП.
"В 90-е годы чуть ли не каждый второй работал вчерную. Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии", — пояснил специалист.
По его словам, в России до сих пор около 15 млн человек работают "всерую".
"В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию. Но почему государство должно это делать, если эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров, в том числе своих родителей, бабушек и дедушек?" — спросил Евгений Биезбардис.