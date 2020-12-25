МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Низкий размер пенсии в России связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально. Об этом заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис, сообщает URA.RU со ссылкой на КП. Эксперт рассказал, как будет расти средняя пенсия в РФ до 2024 года

"В 90-е годы чуть ли не каждый второй работал вчерную. Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии", — пояснил специалист.

По его словам, в России до сих пор около 15 млн человек работают "всерую".

"В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию. Но почему государство должно это делать, если эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров, в том числе своих родителей, бабушек и дедушек?" — спросил Евгений Биезбардис.