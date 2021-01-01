МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года в пятницу, 1 января. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

По планам правительства РФ, это должно уменьшить размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) на 669,3 миллиарда рублей.

Документ о заморозке накопительной пенсии подписал президент страны Владимир Путин 8 декабря прошлого 2020 года, до этого закон приняли нижняя и верхняя палаты парламента.

Напомним, что отчисления работающих россиян в накопительную часть пенсии (это 6% от зарплаты) были заморожены в 2014 году на фоне кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и санкциями со стороны стран Запада.

Последние шесть лет эти деньги направляют в страховую часть пенсии, то есть, они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Первоначально предполагалось, что заморозка накопительной части пенсии станет единовременной, но позднее действия этого закона несколько раз продлевались.