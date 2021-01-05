2021-01-05T17:35:00+03:00
2021-01-05T17:57:06+03:00
2021-01-05T17:35:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210105/832751725.html
Минтруд проиндексировал пенсии выше инфляции в 2021 году
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек. "В этом... ПРАЙМ, 05.01.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83223/70/832237080.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/70/832237080.jpg
https://1prime.ru/images/83223/70/832237079.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/70/832237079.jpg
https://1prime.ru/images/83223/70/832237078.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/70/832237078.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210105/832751225.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек.
"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", — заявил Котяков в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, которое прошло в формате видео-конференции.
Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.
Часть пенсионеров получили пенсии с учетом индексации уже в 2020 году, добавил Котяков. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек, что составляет 23% от общего числа получателей.