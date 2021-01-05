МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек. Назван минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Подмосковье

"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", — заявил Котяков в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, которое прошло в формате видео-конференции.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.

Часть пенсионеров получили пенсии с учетом индексации уже в 2020 году, добавил Котяков. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек, что составляет 23% от общего числа получателей.