МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Россиянам не стоит ждать достойных пенсий из-за сложившейся пенсионной системы. Об этом пишет "МК" со ссылкой на ведущего эксперта Института современного развития (ИНСОР) Никиту Масленникова. Минтруд проиндексировал пенсии выше инфляции в 2021 году

Он отметил, что "ключевая величина, по которой можно оценивать, насколько "достойными" являются пенсии в стране, — это так называемый коэффициент замещения: какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия. В наиболее развитых странах, на которые стоит ориентироваться, этот коэффициент составляет 60-70 %, в России он ещё несколько лет назад составлял 40 % — это международная норма, на троечку". Экономист пояснил, что сейчас актуальный коэффициент замещения составляет около 30 %. Таким образом, для "достойной пенсии" эта величина должна быть больше в два раза.

По мнению Масленникова, достичь уровня "достойной пенсии" в России возможно, но для этого в пенсионной системе должен присутствовать накопительный компонент.

"Современные развитые пенсионные системы состоят непременно из этих двух элементов — страхового и накопительного. Напомню, что с 2015 года накопительная составляющая пенсионной системы у нас заморожена, то есть новые деньги туда не поступают. Почему — вопрос не ко мне: вероятно, тогда случился кризис и правительству стало не хватать средств. Кстати, именно после заморозки накопительных пенсий коэффициент замещения в России стал падать — что и неудивительно", — отметил экономист.

Он добавил, что около 500 миллиардов в год уходят в накопительную пенсионную систему, однако все эти деньги идут на обеспечение страховых.

Масленников подчеркнул, что "уже не первый год страховые пенсии выплачиваются с помощью бюджетных трансферов — их размер достиг 3 триллиона в год и имеет тенденцию к росту. Проще говоря, Пенсионный фонд России не справляется с выплатой страховых пенсий за счёт собственных средств, хотя должен бы. Ему помогает федеральный бюджет". Он уверен, что для того, чтобы увеличить уровень коэффициента замещения в России, следует восстановить накопительный компонент, однако с нынешней системой осуществить это будет нелегко.