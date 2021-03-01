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2021
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В соцсетях насторожились из-за досрочной выплаты пенсии
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В России пенсии за март выплатят досрочно в связи с празднованием Международного женского дня. Hоссияне восприняли эту новость по-разному — кто-то обрадовался, а кто-то... ПРАЙМ, 01.03.2021
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В России пенсии за март выплатят досрочно в связи с празднованием Международного женского дня. Hоссияне восприняли эту новость по-разному — кто-то обрадовался, а кто-то насторожился, сообщает URA.RU.
Так как 8 марта в России объявлен выходным, почтовые отделения в этот день работать не будут. Подразделения "Почты России", работающие шесть дней в неделю, будут выдавать пенсии 6 марта, а те, что работают пять дней в неделю — 6 и 9 марта. В отделениях с трехдневным рабочим графиком выплаты можно будет получить только 6 марта.
Кто-то опасается, что за таким "подарком" последует какой-нибудь "сюрприз", например повышение цен. Другие не удивляются ранним выплатам, а ждут новых, ведь в этом году пройдут думские выборы. Некоторые пользователи просто поблагодарили Пенсионный фонд России.