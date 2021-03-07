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Экономист оценил вероятность новой пенсионной реформы
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Объявлять о новом повышении пенсионного возраста в условиях пандемии было бы самоубийственно для российских властей. Об этом заявил известный экономист Евгений Гонтмахер в эфире... ПРАЙМ, 07.03.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Объявлять о новом повышении пенсионного возраста в условиях пандемии было бы самоубийственно для российских властей. Об этом заявил известный экономист Евгений Гонтмахер в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Такой вариант сейчас нереален, — уверен он. — У нас еще не закончилось повышение, которое было в 2018, оно закончится только в 2028 году. Когда повышали пенсионный возраст в России, аргументировали тем, что у нас повысилась продолжительность жизни. Сейчас в условиях пандемии продолжительность жизни, скорее всего, не увеличилась, и, я думаю, что такая тенденция у нас сохранится ближайшие пару-тройку лет", — сказал он.
Эксперт добавил, что существуют другие механизмы ограничения доступа граждан к высокой пенсии, такие как отсутствие компенсации работающим пенсионерам и система пенсионных баллов.
Ранее в Кремле опровергли наличие планов вновь поднять пенсионный возраст. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на повестке нет этого вопроса.