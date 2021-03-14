МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В текущем 2021 году в России могут повысить пенсии некоторым категориям граждан, рассказала в беседе с URA.RU депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике нижней палаты парламента Светлана Бессараб.

Среди них врачи, металлурги и слесари.

Напомним, что накануне министерство труда и социальной защиты рассказало об увеличении пенсии летчикам и шахтерам в этом году.

"Формирование Пенсионного фонда происходит таким образом, что работодатель, если у него есть опасные или вредные условия труда, выплачивает страховые взносы на пенсионное обеспечение в повышенном размере. Именно поэтому после выхода на пенсию, в том числе досрочную, такие граждане получают повышенную пенсию. К досрочникам относятся также отдельные категории врачей, например, рентгенологи, работники биохимических лаборатории, металлурги, сталевары, летчики, шахтеры и еще много специальностей. Некоторые из этих категорий могут получить повышенную пенсию в этом году", — рассказала она.

В свою очередь проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов высказал в беседе с изданием несогласие с этим. "Летчики и шахтеры имеют свой дополнительный фонд, куда работодатели перечисляют дополнительные деньги. Поэтому эти доплаты идут не за счет Пенсионного фонда, а за счет допфонда, который был создан в начале 1990-х годов специально для них. За счет этого происходит индексация", — отметил он.