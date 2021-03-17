МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру — иностранному гражданину или лицу без гражданства. Экономист назвал условие для получения пенсий умерших родственников

По словам первого зампреда социального комитета СФ Валерия Рязанского, закон будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий этим гражданам и позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда.

Сенатор пояснил, что сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство Пенсионный фонд РФ будет получать с 1 января 2023 года из единого федерального информационного регистра о населении.

Закон также продлевает до 15 ноября 2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой.