МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную пенсию, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Одну категорию россиян могут отправить на пенсию пораньше

Итак, согласно действующему законодательству страны, для пенсионеров старше 80 лет установлен двойной фиксированный размер к страховой пенсии по старости.

Это повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке. начисления идет со следующего месяца после исполнения 80 лет.

Доплата устанавливается, начиная с даты рождения, напомнили в пенсионном фонде.

Например, в текущем 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в стране составляет 6044,48 рубля.

Таким образом, пенсионеры старше 80 лет получают 12 088,96 рубля в среднем по стране.

При этом инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет. для этого необходимо установить факт инвалидности, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.