2021-07-09T12:26:14+03:00
2021-07-09T12:26:14+03:00
2021-07-09T12:26:14+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210709/834155414.html
Россиянам напомнили о праве на доплату к пенсии
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную пенсию, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Итак, согласно действующему законодательству... ПРАЙМ, 09.07.2021
россия, пфр, пенсии, пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83236/69/832366941.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/69/832366941.jpg
https://1prime.ru/images/83236/69/832366938.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/69/832366938.jpg
https://1prime.ru/images/83236/69/832366934.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/69/832366934.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210709/834153921.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную пенсию, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Итак, согласно действующему законодательству страны, для пенсионеров старше 80 лет установлен двойной фиксированный размер к страховой пенсии по старости.
Это повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке. начисления идет со следующего месяца после исполнения 80 лет.
Доплата устанавливается, начиная с даты рождения, напомнили в пенсионном фонде.
Например, в текущем 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в стране составляет 6044,48 рубля.
Таким образом, пенсионеры старше 80 лет получают 12 088,96 рубля в среднем по стране.
При этом инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет. для этого необходимо установить факт инвалидности, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.