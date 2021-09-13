ОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Отказ в индексации пенсий работающим пенсионерам дестимулирует их идти работать, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с представителями предпринимательского сообщества на Нижегородской ярмарке. При этом они могли бы решить проблему нехватки кадров из-за уехавших из-за пандемии мигрантов, считает он. Пособия по беременности и родам будут выплачиваться без заявления

Титов приехал в понедельник в Нижний Новгород с рабочим визитом и провел встречу с представителями бизнеса.

Один из рестораторов на встрече пожаловался на нехватку неквалифицированного персонала в общепите. Ситуация сложилась из-за отъезда мигрантов во время пандемии. Ресторатор посетовал, что желающие занять эти рабочие места пенсионеры просят не оформлять их официально, чтобы не потерять положенные им льготы.

"Могли бы этот недостаток (нехватку кадров) возместить пенсионеры, которые хотят продолжить работать. Но, к сожалению, они как работающие пенсионеры потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы… Это дестимулирует людей выходить работать", — сказал омбудсмен.

Он отметил, что пенсионеры видят выход из этой ситуации в том, чтобы зарплаты им платили наличными. Это "увеличивает теневой оборот, с которым вся страна борется, а тут сами толкают на такого рода решения", подытожил он.

Титов заявил также, что сделанные ранее Минфином заявления о том, что подобная индексация пенсий потребует больших денег, не соответствует действительности.

"Очень мало тех работающих пенсионеров, которые показывают, что они работают. Они все надеются на индексацию. Поэтому вывод из тени не займет больших денег для бюджета, а будет способствовать развитию, а не приостановке многих отраслей", — отметил он.