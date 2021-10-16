МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни российский кабмин одобрил выплаты гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Как отметили в правительстве, это решение связано с особой исторической значимостью обороны города во ходе Великой Отечественной войны.

Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина РФ.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — резюмировали в правительстве.

Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Путин отметил, что поддержка блокадников остается "священным, нравственным долгом".