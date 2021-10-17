В ПФР рассказали, когда отец может получить ежемесячную выплату на детей
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Отцы могут получать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно, напомнили в отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области.
Такие пособия могут получать не только матери, но и отцы.
Условия для установления выплаты одинаковые и для мужчин, так и для женщин, напомнили в ПФР.
Пособие назначается в следующих случаях:
- единственному родителю (второй родитель умер, пропал без вести);
- родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем (в данном примере — матерью ребенка).
"Пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости", — добавили в фонде.
Напомним, что с 1 июля текущего года родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Для этого доход в семье должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума на человека.
При назначении этой выплаты будет применяться комплексная оценка нуждаемости.
Выплата пособий назначается на один год и продлевается по заявлению. Ее размер будет индексироваться с 1 января, в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.
https://1prime.ru/pensions/20211017/834976638.html