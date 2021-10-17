МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Отцы могут получать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно, напомнили в отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области. В России за сутки выявлено свыше 34 тысяч новых случаев COVID

Такие пособия могут получать не только матери, но и отцы.

Условия для установления выплаты одинаковые и для мужчин, так и для женщин, напомнили в ПФР.

Пособие назначается в следующих случаях:

единственному родителю (второй родитель умер, пропал без вести);

родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем (в данном примере — матерью ребенка).

"Пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости", — добавили в фонде.

Напомним, что с 1 июля текущего года родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Для этого доход в семье должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума на человека.

При назначении этой выплаты будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата пособий назначается на один год и продлевается по заявлению. Ее размер будет индексироваться с 1 января, в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.