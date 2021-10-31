МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. С 1 января 2022 года в России увеличится число граждан, получающих сельскую надбавку к пенсии, пишет "Российская газета". В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления

С нового года право на нее будет сохраняться при выезде за пределы сельской местности.

Тем, кто ранее потерял эту надбавку из-за переезда в город, ее вернут в беззаявительном порядке.

В ПФР отметили, что в настоящее время эту надбавку получают свыше 900 тысяч пенсионеров.

Такую надбавку устанавливают при соблюдении трех условий:

если человек не менее 30 лет отработал в сельской местности,



проживает в сельской местности,



у него нет оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, на основании которого устанавливается право на повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и компаниях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Например, она полагается вышедшим на пенсию агрономам, трактористам, ветеринарам или пчеловодам. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий.

Размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, это 1511 рублей 12 копеек в месяц. Утех, кто получает также пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — сельская доплата составляет 755 рублей 56 копеек в месяц, так как у них фиксированная выплата к пенсии — 3022 рубля 24 копейки.

После индексации в 2022 году фиксированная выплата увеличится.

Напомним, что с января 2020 года сельская надбавка устанавливается по заявлению: гражданин может обратиться за ней через клиентскую службу ПФР, в которую потребуется представить документы, подтверждающие стаж работы в сельской местности. В пенсию ее включат с первого числа следующего месяца после обращения.