МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Существует целый ряд ситуаций, когда факт наличия у россиян оплачиваемой работы или иной деятельности служит препятствием для начисления пенсий и других соцвыплат по линии Пенсионного фонда России (ПФР), напоминает "Российская газета" со ссылкой на отделение фонда по Новосибирской области.

В частности, работающим россиянам не может быть назначена социальная пенсия по старости, страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца одному из родителей, либо другим членам семьи, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет.

Если пенсионер работает и в то же время ему была назначена небольшая пенсия (не дотягивающая до регионального прожиточного минимума), то социальную доплату ПФР ему производить не будет. Отмечается, что социальная доплата к пенсии до величины регионального прожиточного минимума назначается только неработающим пенсионерам.

Особо подчеркивается, что только неработающие россияне могут получать компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами.

Что касается досрочной страховой пенсии по старости, то она может быть установлена только безработным гражданам, не достигшим пенсионного возраста при некоторых дополнительных условиях.

Прибавка к фиксированной выплате страховой пенсии за сельский стаж, напомнили в фонде, также назначается только тем, кто уже не работает.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения либо особые заслуги перед Россией будет выплачивать тоже только после прекращения трудовой деятельности. Это же правило распространяется на доплаты к пенсии летчикам, работникам угольной промышленности, "ядерщикам".

Назначение пенсии за выслугу лет государственным служащим тоже устанавливается после окончания трудовой деятельности.

Если гражданин получает какой-либо вид пенсии (например, социальную), но нашел работу и трудоустроился, он должен незамедлительного (в течение одного дня) проинформировать об этом Пенсионный фонд. Если этого не сделать, то возникнет переплата: ее либо можно вернуть добровольно, обратившись в ПФР, либо вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.