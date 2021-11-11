МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме разместил 4 миллиарда рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 94 дня, сообщается на сайте ПФР. В ПФР назвали случаи, при которых невозможна выплата пенсий и пособий

Фонд в четверг проводил на Московской бирже отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона были удовлетворены заявки двух кредитных организаций. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,75% годовых.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в банках.

Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.