МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Для самозанятых граждан, работающих с крупными экосистемами (например, с "Яндексом" или Сбером), может быть создан единый негосударственный пенсионный план. Эта инициатива обсуждалась 11 ноября в ходе совещания на площадке Центра стратегических разработок при участии органов власти и представителей рынка, сообщают "Известия" со ссылкой на материалы к совещанию. Стало известно, кто из самозанятых зарабатывает лучше всех

Механизм работы системы может быть следующим. С согласия занятого платформы удерживают часть его доходов от каждого заказа в виде пенсионных взносов и направляют ее на единый счет занятого в НПФ. Вместе с тем компаниям предоставляется право делать дополнительные пенсионные отчисления за свой счет. В итоге работник получает выплаты независимо от страны проживания, причем как при достижении пенсионного возраста, так и при недееспособности или затруднительном финансовом положении.

Соответственно, работающим с платформами самозанятым предоставляются социальные гарантии в виде "живых денег" на счете, баланс которого всегда известен.

В материалах уточняется, что из этих денег можно взять в долг до пенсии. В то же время отмечается, что это решение повышает административную нагрузку на платформы и не исключает риск, что самозанятые могут отказаться от участия в пенсионном плане.