МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме начала сбор подписей депутатов для направления запроса в Конституционный суд РФ с просьбой прояснить позицию суда по поводу действующей нормы об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. Мишустин профинансировал доплаты неработающим пенсионерам

"В своем запросе мы просим Конституционный суд провести проверку положения федерального закона "О страховых пенсиях", касающегося отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, на соответствие главному закону страны. Чтобы направить этот запрос, нам потребуется получить не менее 90 подписей депутатов Госдумы. Вопрос острый, злободневный. Надеюсь, что коллеги из других фракций нас поддержат", — цитирует слова Миронова пресс-служба политика.

Парламентарий напомнил, что в июле 2020 года вступили в силу инициированные СРЗП поправки в конституцию, согласно которым индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год, однако "пока эта норма остается на бумаге". "Уверен, что Конституционный суд расставит все точки над "I" и пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы", — отметил он.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по вопросу в кабмин.