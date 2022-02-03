МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Пенсионеры начали получать проиндексированные до 8,6% пенсии с 3 февраля, сообщает ПФР. В ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны

"Отделение ПФР по городу Москве и Московской области сообщает, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%", — говорится в релизе отделения.

Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Ф отделении напомнили, что страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6%. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Так, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 18 626 рублей, после индексации она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.