МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по обороне в кратчайшие сроки проведет все необходимые процедуры по изучению законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, заявил председатель комитета Андрей Картаполов. Эксперт рассказала, кому ждать следующей индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин на оперативном заседании с членами Совбеза РФ в январе предложил провести индексацию пенсий военнослужащих по примеру гражданских пенсионеров — на 8,6%.

Законопроект уже внесен в Думу, парламент рассмотрит и примет его в приоритетном порядке, добавил Картаполов и подчеркнул, что данный вопрос не терпит отлагательств.

Кроме того, комитет провел с правительством "большую и серьёзную работу", в результате которой "понижающий коэффициент" с 1 октября 2022 года будет увеличен до 77,41%, отметил парламентарий.