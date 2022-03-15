МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Индексацию пенсий на 20-30% нужно провести уже весной, учитывая рост цен на продовольствие и товары первой необходимости, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов. Силуанов рассказал о возможности повышения пенсий в текущих условиях

"Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов", — сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что индексацию пенсий необходимо провести "до лета". Источником средств может стать Фонд национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, сенатор предложил обратиться к компаниям, "которые занимаются продажей природных богатств РФ" и зарабатывают "миллиарды долларов", базируясь на производстве, которое было заложено еще во времена Советского Союза.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что для реализации вопроса об индексации пенсий в РФ необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции.