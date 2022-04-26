МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) будут открыты в майские праздники, чтобы принимать заявления на "детские" выплаты, сообщается на сайте фонда. Россияне смогут досрочно заполнить заявления на "детские" выплаты

По поручению Минтруда клиентские службы ПФР будут работать в праздничные дни и принимать обращения за ежемесячными пособиями на детей от 8 до 17 лет.

Уточняется, что 1-3 и 7-10 мая территориальные офисы ПФР будут работать по специальному графику. Если у граждан возникнут вопросы по оформлению пособия, они могут также обратиться в Единый контакт-центр, который также продолжит работать на праздниках.