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Путин анонсировал скорую индексацию пенсий
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Президент РФ Владимир Путин попросил парламент самым тщательным образом отработать механизмы индексации пенсий, пособий и зарплат работников бюджетной сферы. Решения по индексации... ПРАЙМ, 27.04.2022
экономика, новости, пенсии, владимир путин, пенсии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил парламент самым тщательным образом отработать механизмы индексации пенсий, пособий и зарплат работников бюджетной сферы.
Решения по индексации будут приняты уже в ближайшее время, сообщил глава государства, выступая на заседании Совета законодателей.
"Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", — сказал он.
По мнению главы социального комитета Совета Федерации Инны Святенко, решение об индексации социальных выплат может быть проведено указом президента РФ или постановлением правительства.
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