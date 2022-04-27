МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил парламент самым тщательным образом отработать механизмы индексации пенсий, пособий и зарплат работников бюджетной сферы. Путин заявил о провале попытки "экономического удушения" России

Решения по индексации будут приняты уже в ближайшее время, сообщил глава государства, выступая на заседании Совета законодателей.

"Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", — сказал он.

По мнению главы социального комитета Совета Федерации Инны Святенко, решение об индексации социальных выплат может быть проведено указом президента РФ или постановлением правительства.

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