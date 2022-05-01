ПФР: водители автобусов, троллейбусов и трамваев могут выйти на пенсию досрочно
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах имеют право выйти на пенсию досрочно, напомнили в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.
"К одной из профессиональных категорий граждан, имеющих право на досрочное установление страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда, относятся граждане, работающие в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах". — говорится в сообщении.
Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется:
- мужчинам по достижении 55 лет
- женщинам по достижении 50 лет.
Это касается тех, кто проработал в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеющим страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет, и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
Досрочная пенсия таким работникам назначается, если они постоянно в течение полного рабочего дня осуществляют перевозки на регулярных городских маршрутах.
Не имеют права на пенсионные льготы водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, либо водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия, напомнили в ПФР.
https://1prime.ru/pensions/20220501/836802975.html