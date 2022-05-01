МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах имеют право выйти на пенсию досрочно, напомнили в отделении ПФР по городу Москве и Московской области. СМИ: американцы гадают, стоит ли ждать снижения цен на все

"К одной из профессиональных категорий граждан, имеющих право на досрочное установление страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда, относятся граждане, работающие в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах". — говорится в сообщении.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется:

мужчинам по достижении 55 лет

женщинам по достижении 50 лет.



Это касается тех, кто проработал в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеющим страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет, и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

Досрочная пенсия таким работникам назначается, если они постоянно в течение полного рабочего дня осуществляют перевозки на регулярных городских маршрутах.

Не имеют права на пенсионные льготы водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, либо водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия, напомнили в ПФР.