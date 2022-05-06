МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на 9%, заявила в интервью телеканалу "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Кабмин разрешил выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рублях

"Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме", — пояснила депутат, отметив, что на сегодняшний день "Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления" — все будет сделано в автоматическом режиме".



При этом Бессараб подчеркнула, что точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и правительстве.

"Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов", — сказала депутат.