МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Госдума денонсировала на пленарном заседании во вторник соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. СМИ: проект закона о реформе пенсий могут внести в Госдуму в этом году

Согласно пояснительным материалам к законопроекту, в целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года.

"Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона", — сказано в документе.

В материалах сказано, что положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ, "не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию".

Отмечается, что с некоторыми государствами СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже подписаны новые соглашения. Таким образом, при денонсации РФ соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.